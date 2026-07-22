El trabajo analizó 43 ciudades del país y detectó un patrón claro: las diez ciudades mejor posicionadas en el índice cuentan con cobertura plena de agua potable, mientras que entre las diez últimas solo tres alcanzan esa condición.

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En total, 27 ciudades resolvieron el acceso regular a la red de agua potable, con un promedio de 55 puntos en el ICA, mientras que las 16 restantes obtuvieron un promedio de 44,8 puntos. Según el informe, se trata de la mayor diferencia generada por un único indicador dentro del relevamiento.

Sin embargo, los autores aclaran que contar con cobertura total de agua no garantiza, por sí solo, un alto nivel de desarrollo urbano. Como ejemplo mencionan a Lomas de Zamora, última en el ranking pese a tener cobertura plena, además de Vicente López y Río Grande, que también se ubican en el tercio inferior.

"No existe, entre las 43 ciudades relevadas, una sola que haya alcanzado un alto desarrollo urbano sin resolver primero su infraestructura sanitaria básica", señala el informe, que plantea al agua potable como una condición necesaria, aunque no suficiente, para mejorar la calidad de vida.

El estudio también descarta que la cobertura de agua sea únicamente un reflejo del nivel económico de cada provincia. De acuerdo con el análisis, las diferencias entre ciudades con y sin acceso pleno son mínimas en indicadores como seguridad o presencia de universidades nacionales, pero se amplían significativamente en aspectos vinculados con la mortalidad infantil, el empleo, los resultados educativos y la densidad de empresas.

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Las ciudades que aún presentan déficit de cobertura son Salta, Mar del Plata, Viedma, La Plata, La Rioja, Catamarca, Concordia, Santiago del Estero, Bariloche, Villa Mercedes, Goya, Tucumán, Corrientes, Zárate, Resistencia y Formosa.

Para los autores, el informe deja una conclusión clara: antes de pensar en inversiones, conectividad o estrategias de promoción territorial, las ciudades deben garantizar el acceso universal al agua potable. "El agua no aparece en los folletos de promoción territorial. Aparece en el piso de todas las ciudades que lograron algo", concluye el documento.

Fuente: enclave.ar

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