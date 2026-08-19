Un hombre murió tras ser atropellado por una camioneta Toyota SW4 en la Autopista Luján-Junín, a la altura del kilómetro 72,5 y en sentido hacia San Andrés de Giles. El siniestro ocurrió cerca de las 6.30 del martes.

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Personal del Departamento Vial Luján llegó al lugar luego de un llamado al 911. Allí, los efectivos constataron que una Toyota SW4 negra, conducida por un hombre de 54 años, había impactado contra un peatón que se encontraba sobre la calzada.

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La víctima, de entre 30 y 40 años y cuya identidad todavía no fue establecida, sufrió graves heridas. Una médica del SAME constató su muerte en el lugar, mientras que el conductor de la camioneta resultó ileso.

Tras el hecho, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del impacto y las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI N° 9 de Luján, perteneciente al Departamento Judicial Mercedes. La investigación continúa para establecer las responsabilidades por el hecho.

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Fuente: Dib

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