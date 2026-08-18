El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, expuso ante el plenario de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, presidido por el diputado Martín Aveiro, donde presentó un informe sobre el estado de la obra pública y la red vial nacional.

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Durante su intervención, el funcionario provincial cuestionó el incremento nominal del impuesto a los combustibles desde fines de 2023 y advirtió sobre la falta de ejecución de los fondos específicos destinados al Sistema Vial Integrado (SisVIAL), señalando que dichos recursos no se habrían traducido en obras de mantenimiento sobre las rutas nacionales.

En ese marco, Katopodis afirmó que la recaudación acumulada no fue acompañada por la ejecución de trabajos viales y sostuvo que se registra una reducción del 73,6% en términos reales del gasto ejecutado por Vialidad Nacional en comparación con períodos anteriores. También comparó los indicadores actuales con los registrados durante su gestión en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación entre 2019 y 2023, y advirtió por la caída en el inicio de nuevas obras en todo el país.

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Finalmente, el ministro destacó el rol del Congreso y de los trabajadores del sector en la defensa del sistema vial y cuestionó los intentos de desarticulación del organismo encargado de la infraestructura nacional.

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