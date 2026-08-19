El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei por sus políticas de financiamiento en ciencia y tecnología y advirtió sobre las consecuencias que, según sostuvo, está generando el ajuste sobre el sistema científico argentino.

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Las declaraciones fueron realizadas este martes durante la presentación del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), realizada en Vicente López, un nuevo espacio impulsado por la administración bonaerense para articular políticas destinadas a la innovación, el desarrollo productivo y la generación de empleo de calidad.



Durante el acto, Kicillof sostuvo que la economía del conocimiento constituye un sector estratégico para la provincia y destacó que, pese al contexto económico, continúa generando inversiones y puestos de trabajo. En ese marco, apuntó directamente contra la gestión nacional: “Tenemos un Gobierno nacional que está desfinanciando áreas enteras vinculadas a la ciencia y la tecnología”, afirmó.



El mandatario bonaerense también alertó por la pérdida de capacidades desarrolladas durante años y por la salida de profesionales especializados del país. “Estamos perdiendo capacidades construidas durante muchos años y sufriendo día a día la fuga de cerebros”, señaló.



Kicillof profundizó sus críticas y consideró que el recorte de recursos destinados a investigación y el trato hacia los investigadores representan un perjuicio para el desarrollo futuro del país. “Cortar recursos para la investigación, maltratar a los investigadores y abandonar la ciencia inflige un daño incalculable al futuro de la Argentina”, sostuvo el gobernador.

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En este contexto, la Provincia de Buenos Aires presentó formalmente el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un ámbito de articulación entre el Estado bonaerense y los distintos sectores vinculados al conocimiento.



El consejo estará integrado por alrededor de 500 representantes de organismos científicos y tecnológicos, empresas, universidades, cámaras empresariales, asociaciones, sindicatos y municipios. El objetivo es establecer una agenda estratégica de políticas públicas para fortalecer al sector.



Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, destacó el potencial de esta área y señaló que la economía del conocimiento abarca sectores considerados estratégicos, entre ellos la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética, el desarrollo de software, los servicios informáticos, la industria aeroespacial y satelital, la inteligencia artificial y la robótica. Según Costa, se trata de una de las principales oportunidades para impulsar el desarrollo económico tanto de la Argentina como de la provincia de Buenos Aires.

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Con la puesta en marcha del COPEC, Kicillof busca así fortalecer la agenda bonaerense vinculada al conocimiento y, al mismo tiempo, profundizar sus cuestionamientos a la política nacional de financiamiento científico.