Se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para prohibir el consumo de tabaco en todas las playas marítimas y ribereñas del territorio, con el objetivo de proteger la salud pública y reducir el impacto ambiental, iniciativa que involucra a municipios costeros y fluviales.

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La propuesta, presentada por el diputado bonaerense por Fuerza Patria, Juan Martín Malpeli, establece que la restricción alcanzará a Unidades Turísticas Fiscales, balnearios concesionados y accesos públicos, contemplando la posibilidad de que los gobiernos locales delimiten sectores exclusivos para fumadores que no superen el 10% de la superficie total de la playa. Estas áreas deberán ubicarse a más de 50 metros de espacios infantiles y sanitarios, y contar con dispositivos específicos para la disposición de cenizas y residuos.

El proyecto también incorpora un régimen de sanciones económicas para quienes incumplan la normativa, determinando que los fondos recaudados por infracciones sean destinados íntegramente al financiamiento de hospitales públicos de cada jurisdicción.

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En sus fundamentos, la iniciativa plantea la necesidad de unificar las regulaciones vigentes en distintos distritos, tomando como referencia experiencias previas de “playas libres de humo” implementadas en localidades como Pinamar y Mar del Plata.

Asimismo, advierte sobre el impacto ambiental de las colillas de cigarrillo, consideradas uno de los residuos más frecuentes en el litoral atlántico debido a sus componentes plásticos contaminantes.

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