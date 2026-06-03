Con el Senado de la Nación próximo a tratar el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, la UCIP elevó una presentación formal con carácter urgente, en la que reclamó un “voto informado” basado en la realidad del comercio de Mar del Plata.

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La entidad advirtió que el contexto económico local ya muestra señales de retracción. Según el relevamiento de ventas minoristas del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) correspondiente a abril, se registró una caída interanual del 2,6% en unidades físicas, reflejando una contracción sostenida de la demanda en el comercio formal.

En ese marco, señalaron que una eventual reducción del beneficio tarifario impactaría de forma directa sobre el consumo. Desde la entidad remarcaron que el esquema de Zona Fría alcanza actualmente a unos 250.000 hogares marplatenses, y que cualquier incremento en las tarifas implicaría una menor circulación de dinero en la economía local.

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“No le pedimos al Senado que haga política energética. Le pedimos que vote sabiendo lo que pasa en el comercio de Mar del Plata. Nuestros datos son claros: el consumo ya está contenido. Un nuevo impacto sobre el ingreso disponible de los hogares lo profundiza”, afirmó Blas Taladrid, titular de la entidad.

La UCIP recordó además que viene sosteniendo este planteo desde hace años. En ese sentido, detalló que desde 2021 impulsa la extensión del beneficio de Zona Fría a las actividades comerciales e industriales, advirtió durante 2025 sobre los posibles efectos de una quita y, en mayo de 2026, difundió públicamente los datos de caída del consumo.

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Finalmente, la entidad reiteró su posición: el beneficio debe mantenerse para los hogares bonaerenses y ampliarse a los sectores productivos, ya que los costos energéticos también inciden en los precios finales y en la viabilidad de las pymes locales.