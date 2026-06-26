Tres personas, dos hombres de 36 y 22 años y una mujer de 21, fueron detenidas durante esta madrugada luego de un operativo policial.

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Todo comenzó cuando operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) observaron a través de las cámaras de seguridad a varias personas merodeando un automóvil estacionado sobre calle 9 de Julio, entre Córdoba y Santiago del Estero. En las imágenes se vio a uno de los sospechosos ingresar al vehículo y retirarse con distintos elementos.

Gracias al seguimiento de las cámaras, los efectivos lograron localizar a los tres sospechosos en distintos puntos del centro de la ciudad e identificarlos.

Durante el procedimiento se secuestró un caño de gas de color amarillo, un maletín perteneciente a la empresa de monitoreo Verisure y otros elementos que serán analizados para determinar su procedencia. Además, se comprobó que el automóvil presentaba uno de sus cristales roto.

El hombre de 22 años quedó acusado por el intento de robo, mientras que el otro hombre y la mujer fueron demorados por encontrarse en posesión de elementos de presunta procedencia ilícita. Los tres fueron trasladados a sede judicial, mientras continúa la investigación para establecer el origen de los objetos secuestrados.

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