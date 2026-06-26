Un importante operativo de la Justicia Federal se desarrolla desde las 8 de este viernes en distintos sectores del barrio General Belgrano, donde se llevan adelante 18 allanamientos simultáneos en el marco de una investigación vinculada a la presunta comercialización y distribución de estupefacientes.

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Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Santiago Inchausti a pedido del fiscal federal Santiago Eyherabide, quien encabeza la investigación. En diálogo con El Marplatense, el fiscal confirmó que los procedimientos forman parte de una causa en trámite y aclaró que por el momento no existen resultados preliminares, ya que los allanamientos continúan en desarrollo.

Del operativo participan efectivos de distintas fuerzas federales, con apoyo de personal de Bomberos y de la Brigada de Explosivos, que intervienen de manera preventiva en algunos de los domicilios. (@dronmardelplata).

El despliegue generó sorpresa entre los vecinos de la zona, debido a la presencia de numerosos móviles y agentes apostados en diferentes puntos del barrio. Según pudo saber este medio, la investigación busca avanzar sobre una organización sospechada de dedicarse al narcomenudeo en distintos sectores de Mar del Plata.

Las autoridades mantienen reserva sobre el contenido de los procedimientos y se espera que, una vez concluidos los allanamientos, la Justicia Federal informe oficialmente si hubo detenciones y el eventual secuestro de drogas, dinero u otros elementos de interés para la causa.

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