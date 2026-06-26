Un joven de 19 años fue detenido este viernes luego de robar la motocicleta de una repartidora de PedidosYa y protagonizar una persecución por las calles de Mar del Plata que finalizó cuando perdió el control del vehículo y cayó sobre el asfalto.

Ads

Puede interesarte

El hecho ocurrió durante la tarde en la zona de Florencio Sánchez, entre la avenida Juan B. Justo y Solís, donde efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que realizaban recorridas preventivas en la jurisdicción de la Comisaría Tercera, observaron al sospechoso intimidando a una mujer de 25 años con un objeto similar a un arma de fuego para apoderarse de una motocicleta Zanella ZB 110 cc utilizada para realizar repartos.

Al advertir la presencia policial, el asaltante escapó a bordo del rodado por la avenida Juan B. Justo, cruzando varios semáforos en rojo y poniendo en riesgo a otros conductores y peatones.

La fuga terminó pocas cuadras después, cuando el joven perdió el control de la motocicleta y cayó sobre la cinta asfáltica. En ese momento fue reducido y aprehendido por los efectivos.

Durante la requisa, los policías secuestraron una réplica de arma de fuego —un arma de utilería— que habría sido utilizada para cometer el robo. Además, recuperaron la motocicleta, que luego fue reconocida por su propietaria.

Ads

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente, dispuso la aprehensión del acusado por el delito de robo agravado, el secuestro de los elementos de interés para la investigación y su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que preste declaración ante la Justicia.

Ads