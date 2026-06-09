Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia desde Mar del Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires y viceversa para viajar durante julio y hasta el 2 de agosto, con múltiples frecuencias diarias, refuerzos de fin de semana y tarifas diferenciadas.

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Desde Mar del Plata, los trenes parten de lunes a viernes a la 01:11 y 13:09 con destino a la estación Constitución. Además, los domingos se suma un servicio especial que sale a las 22:53. Los sábados, en tanto, los horarios de salida son a la 01:11 y 13:22, mientras que los domingos y feriados los trenes parten a la 01:11 y 12:50.

En sentido contrario, desde Buenos Aires hacia Mar del Plata, circulan dos servicios diarios de lunes a viernes que salen a las 11:21 y 17:08. A su vez, se agrega un refuerzo los viernes a las 14:17, con regreso desde la ciudad los domingos. Los sábados las partidas son a las 11:33 y 14:32, y los domingos y feriados a las 11:06 y 15:03.

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En cuanto a las tarifas, hasta el 17 de julio los pasajes costarán 32.000 en primera y 38.400 en pullman los lunes, viernes, sábados y domingos, mientras que los martes, miércoles y jueves tendrán valores de 25.000 y 30.000. Durante las vacaciones de invierno, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, los precios serán de 32.000 y 38.400 todos los días.

También se mantiene la posibilidad de viajar con mascotas. Se permitirá el traslado de perros o gatos mayores de tres meses en coches de primera habilitados, con un cupo máximo de ocho animales por formación y únicamente en servicios de hasta ocho horas de duración.

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Las mascotas deberán viajar en un transportín cerrado de hasta 48 cm x 45 cm, en un asiento contiguo al del pasajero, y sin descensos en estaciones intermedias. Además, será obligatorio contar con libreta sanitaria con vacuna antirrábica vigente, certificado de salud, correa, bozal, identificación y kit de limpieza.

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El control de la documentación se realizará durante el preembarque, y el pasaje para mascotas tendrá un costo adicional, sujeto a disponibilidad, que podrá gestionarse a través de la web oficial o en boleterías habilitadas.