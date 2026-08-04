El impacto que dejaron los tres homicidios ocurridos durante el último fin de semana derivó en una convocatoria ciudadana para reclamar mayor seguridad en Mar del Plata. Vecinos de General Pueyrredon se movilizarán este miércoles 5 de agosto, desde las 12, en la intersección de las avenidas Independencia y Luro.

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La iniciativa nació a través de las redes sociales y busca reunir a quienes consideran que la inseguridad se agravó en los últimos meses. Los organizadores sostienen que el objetivo es visibilizar la preocupación de la comunidad y pedir respuestas concretas de las autoridades para prevenir nuevos episodios de violencia.

La convocatoria se produce luego de tres casos que conmocionaron a la ciudad: el crimen del comerciante Ricardo Ruíz, asesinado durante un asalto en su ferretería; la muerte del conductor de Uber Alberto Rodríguez; y el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 25 años que fue encontrada sin vida tras haber salido de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral.

Según expresaron quienes impulsan la movilización, el reclamo apunta a que se refuercen las políticas de prevención del delito y aumente la presencia de las fuerzas de seguridad en distintos sectores de Mar del Plata. La concentración tendrá lugar en una de las esquinas más transitadas de la ciudad y estará abierta a todos los vecinos que deseen participar.

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