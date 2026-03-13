Durante su participación en el programa, la exjugadora reconoció que lo que dijo no tiene justificación y se mostró arrepentida por sus palabras, que generaron una fuerte polémica tanto dentro del reality como en redes sociales.

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En el estudio también se encontraba Damián, el marido de Mavinga, quien escuchó el pedido de disculpas de Carmiña pero dejó en claro que no las acepta. Según expresó, no cree que sus palabras sean sinceras y sostuvo que lo ocurrido fue muy grave.

El momento generó tensión en el debate, en medio de la repercusión que provocaron los dichos discriminatorios que terminaron con la expulsión de Carmiña del reality.

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VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DVzsWdHDiok/?igsh=MWp0anZoY2xxcDkzZw==



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