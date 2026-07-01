La Unidad Turística Chapadmalal reincorporó a ocho trabajadores contratados que habían quedado desvinculados, una decisión que llegó luego de las gestiones realizadas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La medida permitirá reforzar las tareas de mantenimiento y funcionamiento del predio, aunque el panorama laboral continúa siendo incierto para parte del personal.

Ads

Puede interesarte

Desde ATE, explicaron que los contratos tendrían continuidad, al menos, hasta diciembre, aunque aclaró que, por su modalidad de contratación, pueden ser rescindidos por el Estado con un mes de anticipación.

Con esta reincorporación se garantiza que la unidad turística no quede abandonada y que continúe el trabajo de mantenimiento que realizan los empleados, señalaron desde el gremio.

Sin embargo, se sostuvo que la cantidad de personal sigue siendo insuficiente para cubrir todas las necesidades del predio. "Seguimos siendo pocos trabajadores y hay muchas tareas pendientes", afirmaron.

Desde el sindicato destacaron que las reincorporaciones fueron posibles gracias a las negociaciones impulsadas tanto en la Unidad Turística Chapadmalal como en el complejo de Embalse.

Ads

Pese a este avance, la situación de los trabajadores declarados en disponibilidad continúa generando preocupación. Según indicó la delegada, aún no existen avances concretos sobre el eventual traslado de esos empleados a otros organismos del Estado, una alternativa anunciada por el Gobierno nacional.

Ads