La senadora bonaerense, Mónica Macha, pide declarar la emergencia nacional por violencia de género, tras el femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada en Córdoba.

La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Mónica Macha, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional por violencia de género, en medio de la conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

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La iniciativa propone que el Estado nacional implemente medidas excepcionales destinadas a fortalecer las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento para mujeres, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia.

Al fundamentar el proyecto, Macha señaló que los recientes femicidios de Agostina Vega, de la misionera Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, y de Noelia Carolina Rivero, de 30 años y asesinada en Temperley, reflejan una problemática que requiere respuestas urgentes.

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"Estos crímenes generan una profunda conmoción pública y renuevan el reclamo social por mayores mecanismos de prevención, protección y acompañamiento", sostuvo la legisladora.

En ese sentido, advirtió que la violencia de género continúa registrando niveles alarmantes en el país y consideró que los casos no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de una problemática estructural.

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Entre los fundamentos del proyecto, Macha citó datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que reportó 247 víctimas letales de violencia de género durante 2024. De ese total, 228 correspondieron a femicidios directos y 19 a femicidios vinculados.

La senadora también cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y afirmó que el recorte de programas y organismos vinculados a la temática debilitó la capacidad estatal para prevenir y asistir a las víctimas.

Por último, sostuvo que la declaración de emergencia permitiría reforzar dispositivos de acompañamiento, garantizar recursos para las áreas especializadas y promover campañas de prevención en todo el país. "La situación actual exige fortalecer los mecanismos de protección para mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo", concluyó.

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Fuente: Diputados Bonaerenses