La Municipalidad finalizó la puesta en valor del monumento a Miguel de Cervantes, ubicado en Plaza España, a través de la Dirección de Restauración de Monumentos del EMVIAL, en una intervención que incluyó tareas de reconstrucción, consolidación y reposición de piezas dañadas.

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El monumento, creado por el escultor argentino Hidelberg Ferrino e inaugurado en 1974, había sufrido distintos hechos de vandalismo que afectaron su estructura y elementos distintivos. Entre los trabajos realizados se destacan la reconstrucción de la lanza del Quijote, la reposición de partes faltantes y la consolidación de los anclajes.

Además, se llevó adelante la reposición de las placas de granito que contenían el lema original de la obra, Ideal permanente en la lucha por un mundo mejor, que habían sido vandalizadas días atrás. Esta tarea se realizó en el marco del Programa de Señalización de Monumentos Históricos.

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En ese sentido, alumnos de sexto año del Colegio Mariano Moreno participaron del proceso mediante una investigación histórica del monumento y la posterior colocación de las nuevas placas, como parte de una propuesta educativa vinculada al patrimonio urbano.

“Continuamos trabajando en esto que nos hemos propuesto: proteger el patrimonio escultórico y urbano de nuestra ciudad”, señaló Costanza Addiechi, titular de la citada Dirección, quien además invitó a la comunidad a valorar y cuidar estos espacios como parte de la historia local.

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