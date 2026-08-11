Los trabajadores no docentes de las universidades nacionales realizarán este miércoles 12 de agosto un paro total de actividades por 24 horas, en el marco del plan de lucha definido por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).

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Victoria Schadwill, secretaria adjunta de la Asociación del Personal Universitario (APU), explicó a El Marplatense que la medida fue resuelta durante el último Consejo Directivo de la federación, que nuclea a 58 sindicatos de base no docentes. Según señaló, se definió avanzar con un esquema escalonado de protestas para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la actualización de los salarios y las becas contempladas en la normativa. Schadwill remarcó que la cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la ley ya se encuentra firme y que, por ese motivo, el sector reclama al Gobierno nacional que convoque de manera inmediata a la paritaria.

“Estamos exigiendo, mediante las medidas de fuerza, que el Gobierno convoque inmediatamente a la paritaria nacional para acordar los montos y los porcentajes adeudados”, sostuvo la dirigente de APU.

La protesta de este miércoles será la primera medida del nuevo esquema. Schadwill advirtió que, si no existe una convocatoria oficial durante los próximos días, la federación prevé continuar con distintas actividades la semana siguiente y analiza realizar un paro de 48 horas durante la semana del 22 de agosto.

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“Estamos esperando, en base a las medidas que tengamos, si hay una medida o la convocatoria a la paritaria nacional por parte del Gobierno nacional”, señaló Schadwill.

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