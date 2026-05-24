El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió este sábado a un hombre armado que abrió fuego en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C. Durante el intercambio de disparos, un transeúnte resultó herido y debió ser trasladado a un hospital.

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Según informó el Servicio Secreto, el hecho ocurrió poco después de las 18 en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, cuando un hombre sacó un arma de un bolso y comenzó a disparar. Los agentes respondieron inmediatamente y el sospechoso fue herido de gravedad. Más tarde, las autoridades confirmaron su muerte.

“Ningún oficial resultó herido durante el incidente”, señaló el organismo en un comunicado firmado por Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto. Además, indicaron que ni Trump ni otras personas protegidas fueron alcanzadas por el ataque.

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El director del FBI, Kash Patel, confirmó que agentes federales trabajaban en el lugar para colaborar con la investigación. En paralelo, se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona cercana a la Casa Blanca.

Periodistas presentes en el lugar relataron haber escuchado entre 20 y 30 detonaciones. Selina Wang, corresponsal de ABC News, compartió un video en el que se la observa tirarse al suelo mientras realizaba una transmisión en vivo. “Sonaban como docenas de disparos”, escribió luego en redes sociales.

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También medios como CNN, NBC News y AFP reportaron escenas de pánico y evacuaciones en el sector de prensa de la Casa Blanca. “Todo el mundo empezó a correr”, contó el turista canadiense Reid Adrian, quien se encontraba cerca del lugar al momento del tiroteo.

El episodio ocurre casi un mes después de otro incidente armado registrado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde Trump también debió ser evacuado. Desde su regreso al poder, el mandatario estadounidense ya fue blanco de tres presuntos intentos de asesinato.

Fuente: Infobae