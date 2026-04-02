Tini Stoessel se refirió en pleno show en Tucumán a la polémica que la vincula con Emilia Mernes y buscó ponerle un freno a las especulaciones.

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Durante el recital, la cantante tomó la palabra y fue clara al hablar del tema. “Es algo muy delicado”, expresó ante el público, en relación a los rumores que circularon en los últimos días.

Además, aseguró que las personas involucradas saben lo que realmente ocurrió y pidió que dejen de intentar averiguar más detalles, marcando su incomodidad con la situación.

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