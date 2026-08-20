Tigre no logró revertir el 1-0 de la ida y se despidió de la Copa Sudamericana tras perder 2-1 ante Montevideo City Torque. El conjunto uruguayo se impuso 3-1 en el resultado global y avanzó a los cuartos de final.

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El equipo de Diego Dabove salió obligado a buscar el partido y tuvo un gol anulado en el comienzo. Sin embargo, Salomón Rodríguez puso en ventaja al local. Tigre reaccionó y llegó al empate por medio de Valentín Moreno, pero antes del descanso sufrió la expulsión de Nahuel Banegas.

Con un jugador menos durante todo el complemento, el Matador quedó condicionado y volvió a recibir un golpe de Rodríguez. Aunque tuvo otro gol anulado, no consiguió remontar la serie y quedó eliminado del certamen continental.

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