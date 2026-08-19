Argentina ya dejó atrás la primera etapa de las Eliminatorias y comienza a transitar la segunda fase del camino hacia el Mundial de Qatar 2027. El equipo de Pablo Prigioni terminó segundo en el Grupo D con un récord de cinco victorias y una derrota, registro que arrastrará a la próxima instancia.

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En esta etapa, la Selección integra el Grupo F junto con Canadá, Uruguay, Puerto Rico, Bahamas y Cuba. Los tres mejores de la zona conseguirán la clasificación directa al Mundial, mientras que también habrá una plaza para el mejor cuarto entre los dos grupos de la segunda fase.

Argentina tendrá seis partidos por delante y se enfrentará como local y visitante a los equipos que llegaron desde el otro grupo. El próximo desafío será el 27 de agosto ante Puerto Rico, mientras que cuatro días después visitará a Canadá.

Después de no haber podido clasificar al Mundial 2023, la Selección buscará asegurar su presencia en Qatar y volver a disputar la máxima competencia internacional.

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