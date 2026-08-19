Estudiantes goleó en Chile y se metió en los cuartos de la Libertadores
El Pincha venció 3-0 a Universidad Católica en el Claro Arena, cerró la serie con un global de 4-1 y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Joaquín Correa y Guido Carrillo, en dos oportunidades, marcaron los goles.
Estudiantes de La Plata volvió a demostrar su jerarquía internacional. El equipo dirigido por Alexander Medina goleó 3-0 a Universidad Católica en Chile y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras el 1-1 de la ida en La Plata, el conjunto platense se impuso con autoridad y cerró la serie con un contundente 4-1 global.
El Pincha salió decidido a buscar la clasificación y tuvo que esperar hasta los minutos finales del primer tiempo para encontrar la ventaja. A los 44 minutos, Joaquín Correa apareció para marcar el 1-0 y convertir su primer gol desde su regreso al club.
Con la ventaja, Estudiantes manejó los tiempos y aprovechó los espacios que dejó el conjunto chileno. En el inicio del complemento, Guido Carrillo apareció para ampliar la diferencia: a los ocho minutos, el delantero conectó de cabeza un centro de Eros Mancuso y colocó el 2-0.
Universidad Católica intentó reaccionar, pero el equipo argentino se mostró firme y controló las acciones. El golpe definitivo llegó a los 38 minutos del segundo tiempo, nuevamente por intermedio de Carrillo, quien apareció en el segundo palo tras un centro de Edwin Cetré y marcó el 3-0 definitivo.
De esta manera, Estudiantes volvió a meterse entre los ocho mejores de América y ratificó su tradición copera. Ahora deberá esperar para conocer a su próximo rival, que saldrá del cruce entre Rosario Central y Corinthians.
El conjunto platense llega a la próxima instancia con la confianza en alto, después de haber goleado a Gimnasia en el clásico platense y de conseguir una contundente victoria como visitante en la máxima competencia continental.