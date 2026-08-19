Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar 1-1 con Fluminense en Mendoza y perder 5-4 en los penales.

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El equipo brasileño se puso en ventaja con un gol de Kevin Serna, pero Alex Arce igualó de penal en los minutos finales y llevó la serie a la definición.

En la tanda, Fábio fue la gran figura al atajar dos remates y darle la clasificación a Fluminense, que avanzó a los cuartos de final.

De esta manera, Independiente Rivadavia puso punto final a una histórica primera participación en la Copa Libertadores. La Lepra llegó hasta los octavos de final y estuvo a segundos de conseguir una clasificación histórica, pero terminó despidiéndose ante uno de los grandes equipos del continente.

Fluminense, en tanto, avanzó a los cuartos de final y espera por el ganador de la serie entre Platense y Coquimbo Unido.

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