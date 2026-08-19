Boca volvió a demostrar su superioridad ante Recoleta y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En el estadio Defensores del Chaco de Asunción, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena goleó 4-0 al conjunto paraguayo y completó la serie con un contundente 7-1, luego del triunfo 3-1 conseguido en la ida.

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El Xeneize tomó rápidamente el control del partido y, después de algunos minutos de dominio, encontró la apertura del marcador a los 30 minutos. Santiago Ascacíbar apareció dentro del área y, de cabeza, puso el 1-0 que prácticamente sentenció la eliminatoria.

Boca no bajó la intensidad y antes del descanso amplió la diferencia. A los 43 minutos, Sebastián Villa convirtió el segundo tanto y volvió a marcar luego de su vuelta. El delantero celebró señalándose el escudo y pidió disculpas a los hinchas presentes.

En el complemento, el conjunto argentino continuó manejando el encuentro y encontró más espacios. A los siete minutos, Miguel Merentiel apareció para marcar el 3-0 y estirar todavía más la ventaja.

La goleada se completó a los 32 minutos del segundo tiempo, cuando Alan Velasco convirtió el cuarto tanto para cerrar una noche perfecta para Boca.

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Con el 4-0 definitivo, Boca cerró una serie en la que marcó siete goles y recibió apenas uno. Además, mantuvo el arco en cero en Paraguay y no pasó mayores sobresaltos, más allá de una intervención importante de Álvaro Montero ante una de las pocas situaciones claras de Recoleta.

Ahora, el equipo de Arruabarrena en los cuartos de final se enfrentará a São Paulo. La instancia está prevista para disputarse entre el 8 y el 17 de septiembre.

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