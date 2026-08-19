Las Leonas cumplieron con el primer objetivo en el Mundial de hockey 2026. El seleccionado argentino derrotó 2-0 a Escocia en Wavre, Bélgica, por la tercera fecha del Grupo B y aseguró su clasificación a la segunda fase.

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María José Granatto abrió el marcador en el primer cuarto, mientras que Lara Casas apareció en el tercero para establecer el 2-0 definitivo. Con este triunfo, el equipo dirigido por Fernando Ferrara terminó la fase de grupos invicto, con dos victorias y un empate.

Argentina alcanzó los siete puntos y quedó a la espera del resultado entre Alemania y Estados Unidos para conocer su posición definitiva en el Grupo B. Ahora, Las Leonas buscarán avanzar a las semifinales del certamen.

¡GOLAZO DE LAS LEONAS! Conexión Granatto - Casas para sellar un jugadón y el 2-0 parcial de Argentina sobre Escocia en el Mundial de Hockey.



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