Luego de un gran recibimiento por parte de sus hinchas, River enfrenta este miércoles desde las 21.30 a Independiente Santa Fe en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro había sido postergado por el terremoto que afectó a Colombia.

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Eduardo Coudet tendrá varias bajas y deberá rearmar la defensa. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña no estarán disponibles por lesión, mientras que Giovanni González y Francisco Ortega no pueden jugar porque no fueron inscriptos para esta instancia.

La buena noticia será la presencia de Thiago Almada, quien se ganó un lugar entre los titulares después de haber disputado 83 minutos ante Argentinos Juniors.

La probable formación de River es: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.

El Millonario llega al compromiso internacional después de cortar una racha de seis derrotas consecutivas con el triunfo 2-0 ante Argentinos Juniors.

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