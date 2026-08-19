Tapia rompió el silencio y defendió a la Selección tras la polémica por la final
A un mes de la derrota ante España, el presidente de la AFA cuestionó las versiones que pusieron en duda el rendimiento del equipo argentino.
Claudio “Chiqui” Tapia volvió a referirse a la polémica por la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó ante España, y salió al cruce de quienes acusaron al seleccionado de haberse entregado deliberadamente.
A través de una extensa carta publicada en sus redes sociales, el presidente de la AFA calificó esas versiones como una “campaña miserable” y defendió tanto al plantel como el proceso realizado por la Selección.
Tapia también cuestionó a quienes difundieron las acusaciones y luego no asumieron responsabilidad por sus dichos. “De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve”, expresó el dirigente.
Con sus declaraciones, el titular de la AFA buscó cerrar una polémica que se instaló después de la derrota ante España y respaldó públicamente a los futbolistas argentinos.