River se llevó un empate sin goles de su visita a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo Coudet mostró mejores argumentos durante buena parte del encuentro, aunque no logró traducir su dominio en goles y terminó resistiendo los ataques del conjunto colombiano en el tramo final.

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El Millonario avisó rápidamente en el estadio El Campín. Antes de los dos minutos, Tobías Andrada conectó de cabeza un centro de Ángel Correa, pero el arquero Weimar Asprilla respondió con una gran intervención para mantener el cero.

Durante la primera mitad, River manejó la pelota y consiguió generar algunas aproximaciones, aunque le faltó precisión en los metros finales. Santa Fe, por su parte, también tuvo sus oportunidades y aprovechó los espacios para complicar al conjunto argentino.

El desarrollo cambió en el segundo tiempo. El conjunto colombiano se adelantó, presionó con mayor intensidad y obligó a River a replegarse. El equipo argentino tuvo que sostener el resultado y encontró en su defensa y en las intervenciones de su arquero la posibilidad de salir de Bogotá con el arco en cero.

Finalmente, ninguno consiguió romper la igualdad y la serie quedó completamente abierta. River ahora tendrá la ventaja de definir como local: el partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 26 de agosto en el Monumental, donde buscará sellar su pase a los cuartos de final de la Sudamericana.

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