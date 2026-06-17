La aeronave cayó sobre la Loop 20 y quedó envuelta en llamas tras impactar contra una barrera de contención. Testigos que circulaban por la zona detuvieron sus vehículos e intentaron auxiliar a los ocupantes antes de que el fuego avanzara.

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Según relataron quienes presenciaron la escena, varias personas intentaron romper las ventanillas para rescatar a los pasajeros. Algunos ocupantes lograron salir por sus propios medios, mientras que otros fueron asistidos por quienes acudieron al lugar.

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La Policía de Laredo confirmó que viajaban seis personas a bordo y que una de ellas murió como consecuencia del impacto. Hasta el momento, las autoridades no determinaron las causas del accidente.

Tras el siniestro, la autopista fue cerrada en ambos sentidos y se inició una investigación para establecer qué provocó la caída de la aeronave. El hecho ocurrió apenas dos días después de otro accidente aéreo fatal registrado en el estado de Misuri.

Fuente: TN

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