Un hombre fue aprehendido este lunes luego de protagonizar un violento episodio durante un operativo realizado en la zona de Jujuy entre 25 de Mayo y Luro, donde personal de la Patrulla Municipal y efectivos policiales acudieron tras una denuncia por la presencia de delincuentes del espacio público que generaban disturbios y solicitaban dinero de manera intimidatoria a los vecinos.

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Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon, el procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Seguridad y se inició a partir de un alerta recibido a través del sistema multiagencia.

Al arribar al lugar, los agentes identificaron a dos hombres y una mujer que se encontraban lavando un vehículo en la vía pública y consumiendo bebidas alcohólicas.

Durante la identificación, el personal les solicitó que permanecieran junto al móvil para llevar adelante el procedimiento de manera segura. Sin embargo, uno de los hombres reaccionó de forma hostil, profiriendo insultos y amenazas contra los agentes municipales y el personal policial que participaba del operativo.

Ante esa situación, y con el objetivo de resguardar la integridad física de terceros y de los efectivos intervinientes, se procedió a colocarle esposas de seguridad y a labrar las correspondientes actas contravencionales.

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Posteriormente, con apoyo policial, el individuo fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se realizaron las actuaciones de rigor por infracciones vinculadas a la alteración del orden público y al estado de ebriedad en la vía pública.

Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias 223 340 6177 permanece disponible las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real mediante el envío de la ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.

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