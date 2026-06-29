Dos delincuentes fueron detenidos luego de una intensa persecución policial tras ser acusados de protagonizar una serie de robos agravados en las zonas de Colinas Verdes y Sierra de los Padres. Durante la fuga, además, realizaron disparos con un arma de fuego, aunque finalmente fueron capturados por efectivos de la Comisaría Decimocuarta con apoyo del Grupo Táctico Operativo (GTO).

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La investigación comenzó a partir de varios llamados al 911 que alertaban sobre distintos hechos delictivos ocurridos durante la noche del sábado en viviendas de la zona.

El primero de los casos fue denunciado por un hombre de 83 años, quien al regresar a su casa ubicada en Sierra del Hacha y De la Vigilancia descubrió que delincuentes habían ingresado y robado diversas pertenencias.

Pocos minutos después se reportó un violento asalto en otra vivienda, ubicada en Sierra del Hacha y Colectora. Allí, una mujer de 87 años y un familiar fueron sorprendidos por dos delincuentes armados con una escopeta recortada y un arma blanca. Tras amenazarlos, les robaron dinero, celulares, alhajas y otros objetos de valor. Durante el hecho, una de las víctimas sufrió un corte de carácter leve.

Con el aporte de vecinos y testigos, la Policía desplegó un amplio operativo de rastrillaje en la zona de La Serranita. En ese contexto fue localizado un hombre de 44 años oculto entre la vegetación. Al intentar escapar fue reducido y, entre sus pertenencias, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, un teléfono celular, una tablet, prendas de vestir, una gorra, un perfume, alhajas, una tarjeta SUBE y otros elementos que luego fueron reconocidos por las víctimas.

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Horas más tarde, un nuevo llamado al 911 permitió localizar al segundo sospechoso, de 38 años, en una garita de colectivos ubicada sobre la Ruta 226 y la avenida Padre Luis Varetto. En su poder se encontraron 160 mil pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y una tarjeta SUBE, también vinculados con los robos investigados.

Según informaron fuentes policiales, gran parte de los objetos sustraídos pudo ser recuperada y restituida a sus propietarios. En tanto, continúan las tareas para encontrar el arma de fuego utilizada durante los asaltos.

La investigación también permitió establecer que ambos detenidos tenían pedidos de captura activos emitidos por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Mar del Plata. Además, registran numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad, resistencia a la autoridad y otras causas penales.

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Por disposición del fiscal Carlos Russo, titular de la UFIJ N° 7, ambos quedaron imputados por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y arma blanca, además de hurto. Tras cumplir con las diligencias judiciales correspondientes, fueron alojados en la Unidad Penal N° 44.