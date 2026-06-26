Dos mujeres y un hombre fueron detenidos en el marco de un megaoperativo realizado en el barrio Belgrano, acusados de comercializar estupefacientes desde dos puntos de venta abiertos las 24 horas, en el marco de una investigación iniciada en diciembre de 2025. En total se allanaron 18 puntos diferentes del barrio y sus inmediaciones.

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El procedimiento fue llevado adelante tras tareas investigativas desarrolladas por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, bajo la intervención del fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi.

De acuerdo a la pesquisa, los imputados integraban una organización conocida como “Los Chilecitos”, que operaba en al menos dos domicilios utilizados como búnkeres de venta de droga.

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Durante los allanamientos realizados en tres viviendas, los efectivos secuestraron cocaína en distintas cantidades. En uno de los puntos de venta se incautaron 106 envoltorios de esta sustancia, mientras que en otro se hallaron cerca de 25 gramos.

Además, dentro de un vehículo vinculado a la organización se encontró un ladrillo de cocaína de aproximadamente un kilo, lo que evidencia una escala mayor de acopio y distribución.

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En el operativo también se secuestró dinero en efectivo y varios vehículos, algunos de alta gama, presuntamente utilizados en la logística de la actividad ilícita.

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