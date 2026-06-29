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La Policía logró avanzar en la investigación por el robo que sufrió un adolescente de 15 años mientras era asistido tras el trágico siniestro vial ocurrido el 22 de junio en la zona del Skatepark de Mar del Plata.

Todo comenzó cuando la madre del joven denunció que, en medio de la conmoción por el accidente, un hombre se acercó con la excusa de llamar a un familiar y le pidió que desbloqueara su teléfono celular. Sin embargo, una vez que tuvo el aparato en sus manos, se fue del lugar. Más tarde también descubrieron que faltaban las zapatillas del adolescente.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, el relevamiento de imágenes y otras tareas investigativas, personal de la Subcomisaría Casino logró identificar al presunto responsable. El celular robado ya había sido recuperado días atrás en otra causa por encubrimiento agravado.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda de Finochietto al 600, en el barrio Las Américas. Del operativo participaron efectivos de la Subcomisaría Casino, la Comisaría 11ª y el Grupo GAD.

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Durante el procedimiento fue identificado un hombre de 23 años y se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas el día del robo, además de un iPhone 11, un teléfono Motorola y otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

La Fiscalía a cargo del fiscal Carlos Russo avaló el procedimiento y dispuso que el imputado sea citado a declarar para continuar con la investigación.

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