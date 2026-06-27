Personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), en conjunto con efectivos de la Comisaría Decimosegunda, aprehendió en el barrio Coronel Dorrego a un hombre de 32 años, tras interceptarlo cuando circulaba en una camioneta Renault Master que había sido robada minutos antes en jurisdicción de la Comisaría Séptima.

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El procedimiento se concretó en la intersección de Gascón y Termas de Río Hondo, donde los agentes lograron detener la marcha del vehículo y constatar que se trataba del rodado sustraído. En ese marco, se procedió al secuestro de la camioneta.

Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento, se notificó al imputado de la formación de causa y se ordenó su traslado a la Unidad Penal N°44.

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Asimismo, en el lugar intervino personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes sobre el vehículo recuperado, en el marco de las diligencias de rigor para avanzar con la investigación.

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