Los 18 allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal en el barrio Belgrano continúan en pleno desarrollo y, hasta el momento, no existe un informe oficial con los resultados finales de los procedimientos.

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No obstante, fuentes ligadas a la investigación indicaron a El Marplatense que, de manera preliminar, uno de los tres presuntos puntos de venta de estupefacientes allanados arrojó resultado positivo. En ese domicilio fue encontrada una persona en el interior, aunque por el momento no se brindaron precisiones sobre su situación procesal ni sobre los elementos secuestrados.

Desde la investigación remarcaron que los procedimientos aún no finalizaron y que cualquier información difundida hasta el momento es parcial. "En principio, de los tres puntos de venta dio positivo uno con una persona en el interior. Pero no hay nada culminado aún", señalaron fuentes judiciales.

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El operativo, encabezado por el fiscal federal Santiago Eyherabide y autorizado por el juez federal Santiago Inchausti, comenzó a primera hora de este viernes con la participación de fuerzas federales, Bomberos y la Brigada de Explosivos, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Se espera que, una vez concluidas todas las diligencias, la Justicia Federal difunda un informe oficial con el resultado de los allanamientos, la cantidad de personas involucradas y el eventual secuestro de drogas, dinero u otros elementos de interés para la investigación.

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