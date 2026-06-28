Un hombre fue detenido durante un operativo realizado por personal de la Patrulla Municipal en la zona de 14 de Julio casi Belgrano, luego de una denuncia realizada por un vecino a la línea de WhatsApp habilitada por la Municipalidad de General Pueyrredon para reportar este tipo de situaciones.

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Según informó la Secretaría de Seguridad, la denuncia alertaba sobre la presencia de un hombre que pernoctaba en la vía pública en ese sector y que contaba con una restricción vigente que le impedía permanecer allí. Además, vecinos del barrio lo señalaron como el presunto autor de un robo ocurrido semanas atrás en un comercio de la zona.

Al llegar al lugar, los agentes municipales constataron la presencia del individuo e intentaron mantener una entrevista para solicitarle que se retirara. Sin embargo, el hombre reaccionó de manera hostil, profirió insultos e intentó increpar al personal que participaba del procedimiento.

Ante esa situación, se requirió la intervención de efectivos policiales para proceder a su identificación. De acuerdo con el parte oficial, el individuo continuó exhibiendo una conducta agresiva, por lo que fue reducido mediante la colocación de esposas de seguridad mientras se aguardaba la llegada de un móvil policial.

Durante la verificación realizada a través del sistema informático policial, las autoridades confirmaron que el hombre registraba una restricción vigente que le impedía permanecer en ese lugar. Tras las comunicaciones mantenidas con la Fiscalía interviniente, se dispuso la realización de las actuaciones correspondientes y posteriormente su traslado a la Unidad Penal de Batán.

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Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias, 223 340 6177, funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real mediante el envío de ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.

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