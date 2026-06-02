La interna en La Libertad Avanza impactó en el Senado luego de que Patricia Bullrich pusiera a disposición su renuncia como jefa de bloque, en una decisión que podría frenar la aprobación de cerca de 73 pliegos judiciales prevista para esta semana, en el marco de negociaciones parlamentarias que se desarrollan hoy en el Congreso.

Ads

Según trascendió, la dimisión habría sido rechazada por el presidente Javier Milei, aunque la situación será analizada en la reunión de Labor Parlamentaria, donde oficialismo y bloques dialoguistas buscarán definir el temario de la sesión prevista para el jueves.

El conflicto interno ya generó repercusiones dentro del bloque oficialista y sus aliados, y podría traducirse en la postergación del tratamiento de los pliegos judiciales, uno de los puntos centrales de la agenda legislativa.

Ads

Puede interesarte

La tensión se profundizó a partir de la decisión impulsada por Karina Milei de retirar el pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza federal, medida que fue cuestionada por Bullrich, quien expresó su desacuerdo con la postura del Ejecutivo.

“Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de Michelli a jueza federal”, sostuvo la legisladora.

Ads

La controversia también generó fricciones con sectores de la oposición. La senadora Carolina Losada adelantó que votará en contra del retiro del pliego y aseguró que el bloque radical acompañará esa posición.

Puede interesarte

En paralelo, distintas organizaciones, como el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y agrupaciones como Integridad Republicana y Será Justicia, cuestionaron la decisión del Gobierno.

La Comisión de Acuerdos había elevado un total de 73 pliegos para su tratamiento, aunque el de Michelli no fue incluido en el dictamen final pese a contar con las firmas necesarias. Otros nombres en análisis incluyen a Juan Galván Greenway, Alejandro Catania y Juan Mejuto.

Ads

Entre los pliegos en condiciones de ser tratados figuran el de Emilio Rosatti -hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti-, así como los de Ana María Cristina Juan, Juan Pablo Moldes y Laureano Durán, entre otros.

Con información de Noticias Argentinas