A siete meses del anuncio de la concesión del Estadio José María Minella, el concejal Horacio Taccone volvió a apuntar contra el proceso impulsado por el gobierno municipal y aseguró que la falta de avances en las obras está vinculada a problemas en el financiamiento del proyecto.

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Durante una intervención en el Concejo Deliberante, el edil de Acción Marplatense cuestionó la transparencia de la licitación y sostuvo que hasta el momento no existen señales concretas del inicio de los trabajos comprometidos para la recuperación del estadio mundialista.

“Prometieron una transformación histórica para el Minella, pero las obras no comenzaron y los marplatenses siguen esperando explicaciones”, afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos de Taccone estuvo dirigido al origen de los fondos destinados a financiar la inversión anunciada. Según expresó, la empresa adjudicataria había informado que contaría con aportes de uno de sus socios para afrontar el proyecto, aunque posteriormente se conocieron cambios en la estructura financiera prevista.

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En ese marco, el concejal señaló que la información sobre los respaldos económicos del emprendimiento nunca fue expuesta con claridad y reclamó mayores precisiones sobre la solvencia de los actores involucrados.

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Además, puso en duda las proyecciones económicas presentadas para justificar la inversión. Entre otros puntos, mencionó los ingresos estimados por espectáculos y eventos en el estadio y en el Polideportivo Islas Malvinas, al considerar que los números previstos resultan difíciles de alcanzar en la práctica.

Según indicó, el plan contempla una cantidad de recitales y actividades que, a su entender, no se corresponde con la realidad operativa de este tipo de escenarios ni con la experiencia de otros estadios del país.

Otro de los aspectos señalados por Taccone fue una cláusula incorporada en el contrato de concesión que, según afirmó, limita la posibilidad de habilitar nuevos emprendimientos similares en un radio determinado alrededor del Minella.

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Para el concejal, esa disposición no figuraba originalmente en el pliego licitatorio y podría afectar la competencia y futuras inversiones vinculadas al desarrollo de espectáculos y eventos en la ciudad.

Finalmente, insistió en que el principal interrogante sigue siendo el mismo: el inicio de las obras comprometidas para la puesta en valor del estadio.

“Más allá de los anuncios, lo que esperan los vecinos es que comiencen los trabajos y que el Minella recupere la infraestructura que necesita”, concluyó.