A pesar del acuerdo paritario alcanzado en julio, Suteba Multicolor volvió a convocar a medidas de fuerza en Mar del Plata. La protesta comenzó este martes y tendrá su punto central el miércoles con un paro docente de 24 horas.

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“Estamos convocando acá en General Pueyrredón y en toda la provincia a una nueva jornada de lucha de 48 horas”, explicó Nadia Martín, delegada de la Escuela N°50 y congresal de Suteba.

Según Martín, la continuidad del conflicto responde a la falta de respuestas del gobierno bonaerense. “No hemos tenido una nueva convocatoria, reapertura de paritarias ni ningún tipo de respuesta a todos los reclamos que fuimos presentando”, sostuvo en diálogo con El Marplatense.

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La dirigente también cuestionó los descuentos aplicados a docentes que participaron de anteriores medidas de fuerza. “Hubo descuentos masivos que golpearon duramente el bolsillo de los ya magros salarios de los docentes”, afirmó y aseguró que, en algunos casos, superaron los 120 mil pesos.

En ese sentido, planteó que una maestra percibe alrededor de 890 mil pesos por cargo y advirtió sobre el impacto de las quitas salariales. “Hubo maestras a las que les descontaron más de 120 mil pesos sin tener ningún tipo de respuesta al reclamo”, expresó.

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Martín explicó que la nueva protesta fue definida en un plenario provincial con mandatos de más de 7 mil escuelas. “Se decidió continuar las medidas de lucha hasta tener respuesta a todos los reclamos, no solo salariales”, indicó.

Entre las demandas, Suteba Multicolor incluye mejoras salariales, la reducción de la sobrecarga laboral y respuestas por problemas de infraestructura. "En este marco continuamos las medidas de lucha durante 48 horas hasta tener respuestas”, cerró Martín.

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