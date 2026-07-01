El paro docente realizado el martes 30 de junio tuvo un 98% de adhesión en General Pueyrredon, según el relevamiento realizado por Suteba. Desde el gremio destacaron el alto nivel de acatamiento y remarcaron que la medida respondió a una serie de reclamos vinculados con las condiciones laborales, la negociación salarial y la cobertura de salud.

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En diálogo con El Marplatense, el secretario general de Suteba General Pueyrredon, Gustavo Santos Ibáñez, aseguró que "nosotros relevamos un 98% de adhesión total, fue muy alto el nivel de acatamiento a la medida de fuerza".

El dirigente explicó que la protesta se sustentó en cinco demandas centrales. La primera fue el reclamo de mayores medidas para prevenir la violencia en las escuelas, una problemática que, según el sindicato, afecta cada vez más a la comunidad educativa.

Además, exigieron una urgente convocatoria a la paritaria provincial para discutir salarios y condiciones de trabajo, al tiempo que denunciaron una sobrecarga laboral que repercute directamente en el desempeño cotidiano de los docentes.

Entre los planteos también se incluyó la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) y el pedido para que IOMA garantice las prestaciones médicas en tiempo y forma, al considerar que existen demoras y dificultades en la atención de los afiliados.

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Desde Suteba sostuvieron que el alto porcentaje de adhesión refleja el respaldo de los docentes a estos reclamos y reclamaron que las autoridades provinciales convoquen a una mesa de diálogo para avanzar en respuestas a las demandas del sector.

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