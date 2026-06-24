El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará esta tarde en el Senado para defender el proyecto de nueva Ley de Sociedades que impulsa el Gobierno nacional como parte de su agenda de reformas económicas y regulatorias.

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La iniciativa busca reemplazar y modernizar el marco jurídico que regula la creación, funcionamiento, transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades comerciales en la Argentina. Desde la Casa Rosada consideran que el proyecto permitirá simplificar trámites, reducir costos burocráticos y otorgar mayor flexibilidad a las empresas.

Durante el encuentro legislativo también participarán la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán, y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, quienes brindarán detalles técnicos sobre la propuesta oficial.

La reforma forma parte del paquete de medidas promovidas por el Ejecutivo para avanzar en la desregulación de la actividad económica. Entre otros aspectos, el texto profundiza la digitalización de los procedimientos societarios mediante la incorporación de firmas digitales, domicilios electrónicos, libros digitales y trámites completamente remotos.

Sin embargo, la propuesta ya comenzó a generar cuestionamientos en algunos sectores empresariales. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios advirtió que ciertos cambios podrían afectar las garantías de acreedores y terceros al eliminar exigencias como el capital mínimo obligatorio y la constitución de determinadas reservas legales. Además, reclamó que la digitalización se implemente de manera gradual para evitar dificultades en pequeñas y medianas empresas con menor capacidad tecnológica.

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La presentación de Sturzenegger se produce en un contexto legislativo complejo para el oficialismo, que aún busca consolidar apoyos para otros proyectos clave en el Senado. En las últimas semanas, el Gobierno logró avances parciales con algunas iniciativas vinculadas al proceso de desregulación estatal, aunque varias propuestas fueron modificadas durante su tratamiento parlamentario.

El oficialismo apuesta a que la reforma se convierta en una de las principales herramientas para incentivar inversiones y facilitar la actividad empresarial, mientras que sectores opositores y entidades privadas reclaman mayores precisiones sobre sus alcances y eventuales efectos en el sistema corporativo argentino.

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