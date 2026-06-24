El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, expuso hoy ante empresarios del sector inmobiliario y de la construcción en el Coloquio de Acceso a la Vivienda, realizado en la sede de la Sociedad Rural Argentina en el marco de la exposición BATEV.

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Durante su intervención, el funcionario defendió la eliminación de restricciones al comercio exterior y la normalización del acceso a divisas. “Hay dólares para todos los que quieren importar. Ya no hay que pedir permiso, no hay SIRA, no hay coimas”, afirmó ante el auditorio empresarial.

Caputo sostuvo además que el programa económico actual representa un “orden macroeconómico por decisión política” y destacó el rol del presidente Javier Milei como garante del rumbo fiscal, en contraste con etapas previas de inestabilidad.

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Con relación al sistema financiero, el ministro analizó el comportamiento del crédito hipotecario y señaló que el aumento de la mora impacta en las tasas de interés. En ese sentido, indicó que el Gobierno sugirió a las entidades privadas seguir lineamientos similares a los del Banco Nación para facilitar el acceso al financiamiento.

Asimismo, destacó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cumplió en cinco meses con la meta de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de apertura progresiva de los mercados.

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Hacia el cierre, Caputo afirmó que las reformas aplicadas impactaron en los indicadores sociales y aseguró que “bajó fuertemente la inflación y bajó fuertemente la pobreza”, atribuyendo parte de esa evolución a la política económica vigente.

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