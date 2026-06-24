La investigación judicial contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Sergio Mola solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre ellas un peritaje sobre los videos en los que aparece Jesica Cirio mostrando importantes cantidades de dólares en efectivo.

Ads

El objetivo es que especialistas determinen de manera aproximada cuánto dinero se observa en las grabaciones que se difundieron públicamente durante los últimos días y que luego fueron incorporadas al expediente.

Para realizar el análisis, el fiscal propuso la intervención de peritos de la Procuración General de la Nación, quienes deberán estudiar las imágenes y elaborar una estimación del monto exhibido.

En los videos se observa a Cirio recorriendo un vestidor mientras muestra numerosos fajos de dólares, algunos termosellados y guardados en bolsas transparentes, distribuidos en cajones, estantes y valijas.

La Justicia también intenta establecer la fecha de grabación y el origen de los fondos que aparecen en el material audiovisual.

Ads

La medida busca confirmar si las imágenes fueron registradas efectivamente en esa propiedad y reconstruir las características del ambiente que aparece en la filmación.

Según distintas reconstrucciones incorporadas al expediente, el lugar correspondería al vestidor ubicado junto al dormitorio principal que compartía la expareja.

La Fiscalía también pidió tomar declaraciones a distintos testigos para intentar identificar el lugar donde fueron grabadas las imágenes y aportar datos sobre el contexto en que fueron registradas.

Ads

Entre las personas convocadas figuran integrantes del entorno de la pareja, profesionales vinculados a la administración de sus bienes y efectivos policiales.

La investigación contra Insaurralde se inició en septiembre de 2023 luego del denominado "Yategate", cuando se difundieron imágenes del exfuncionario navegando por Marbella junto a Sofía Clerici.

A partir de entonces, la Justicia comenzó a analizar la evolución patrimonial del exintendente de Lomas de Zamora y la posible existencia de bienes o fondos incompatibles con sus ingresos declarados.

En paralelo, Jesica Cirio entregó esta semana su teléfono celular junto con la clave de acceso para que sea sometido a peritajes técnicos.

Los investigadores intentarán verificar la autenticidad de los videos, establecer si las grabaciones se encuentran almacenadas en el dispositivo y determinar las circunstancias en las que fueron realizadas.

La conductora rechazó las acusaciones y aseguró públicamente que las imágenes corresponden a "manipulaciones digitales". También afirmó que todos sus ingresos fueron declarados ante los organismos fiscales y que nunca recibió observaciones vinculadas a inconsistencias patrimoniales.

Fuente: TN