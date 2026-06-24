El presidente Javier Milei viajó hoy a Madrid, en el marco de una visita oficial con eje en actividades académicas, sin reuniones previstas con el rey Felipe VI ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Se trata del sexto viaje del mandatario argentino al Reino de España desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023. Hasta el momento, no se registraron comunicaciones oficiales que expliquen la ausencia de encuentros bilaterales de alto nivel, aunque autoridades españolas confirmaron haber sido notificadas sobre la visita.

La principal actividad del jefe de Estado será su participación en el ámbito académico, donde recibirá la medalla de honor de la Universidad CEU San Pablo en reconocimiento a su trayectoria como economista y docente, además de inaugurar los Cursos de Verano CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial.

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En paralelo, fuentes diplomáticas indicaron que Milei mantendrá reuniones con empresarios y representantes de compañías españolas interesadas en invertir en distintos sectores de la economía argentina.

La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quien se sumó al viaje tras cumplir actividades previas en Panamá y Nueva York.

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El distanciamiento con el gobierno de Sánchez se mantiene desde los conflictos diplomáticos de mayo de 2024, que incluyeron el retiro temporal de la embajadora española en Buenos Aires, en un proceso que comenzó a normalizarse recién en octubre de ese año.

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Por su parte, la ausencia de un encuentro con Felipe VI responde a cuestiones de agenda, ya que el monarca viajará a México para participar en actividades vinculadas a la Copa Mundial de Fútbol y mantener una audiencia con la presidente Claudia Sheinbaum.

De manera extraoficial, no se descarta que el mandatario argentino mantenga reuniones informales con dirigentes políticos como Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal.

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