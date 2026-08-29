El Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia presentó su programación para septiembre, con una agenda que incluirá visitas especiales, conversatorios y actividades dedicadas a la biodiversidad de la región.

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El espacio, ubicado en Avenida Libertad 3099, abrirá los lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 16, y los sábados y domingos de 14 a 19. El último ingreso será media hora antes del cierre y los martes permanecerá cerrado.

La entrada general costará $4.600, mientras que residentes de General Pueyrredon y jubilados abonarán $3.400. Los menores de 4 años ingresarán sin cargo y todos los miércoles la entrada será libre y gratuita.

Entre las actividades destacadas, el viernes 18 de septiembre a las 14, en el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, se realizará una visita guiada gratuita con intérprete en Lengua de Señas Argentina (LSA).

El sábado 19 a las 17 tendrá lugar el conversatorio “Victoria Ocampo y su fascinación por las plantas”, que abordará su vínculo con la naturaleza, los jardines, la botánica y Mar del Plata, además de su interés por la conservación de especies. La propuesta estará incluida con la entrada al Museo.

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Por último, el sábado 26 a las 15 se presentará la Guía Fotográfica de identificación de aves marinas del Atlántico Sur, a cargo de Mark Royo Celano. La actividad buscará acercar al público al reconocimiento de las especies que habitan esta región y también estará incluida en el valor de la entrada.

El Museo Scaglia tiene como objetivo conservar y difundir el patrimonio natural, promover la investigación y acercar el conocimiento científico a la comunidad. Además, cuenta con ingreso, circulaciones y baño accesibles.

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