Dos hombres fueron detenidos hoy en el marco de seis allanamientos realizados en distintos puntos de Mar del Plata, en una investigación federal que también tiene a otras dos personas bajo análisis.

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Los procedimientos se desarrollaron en una causa de transición instruida por el Juzgado Federal N°1, a cargo de Santiago Inchausti, con intervención de la fiscal Laura Mazzaferri, responsable de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

La investigación apunta al delito de encubrimiento agravado, vinculado a un robo con armas, la falsificación y uso de una cédula verde y la supresión de la numeración registral de una camioneta hallada en una vivienda de Cariló. Uno de los detenidos, está acusado de haber usurpado esa propiedad, causa que ya fue elevada a juicio en el fuero provincial.

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Durante las actuaciones, sobre uno de los detenidos se dictó prisión domiciliaria debido a una intervención quirúrgica programada, medida adoptada por razones de salud y bajo supervisión judicial.

La causa continúa en etapa de análisis, con nuevas medidas en evaluación y la incorporación de elementos secuestrados durante los allanamientos, que buscan esclarecer el circuito delictivo y determinar responsabilidades.

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