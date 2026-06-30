Seis allanamientos y dos detenidos en una causa por robo con armas y falsificación
Se trata de operativos ordenados por el Juzgado Federal N°1. Uno de los imputados quedó bajo prisión domiciliaria por razones de salud.
Dos hombres fueron detenidos hoy en el marco de seis allanamientos realizados en distintos puntos de Mar del Plata, en una investigación federal que también tiene a otras dos personas bajo análisis.
Los procedimientos se desarrollaron en una causa de transición instruida por el Juzgado Federal N°1, a cargo de Santiago Inchausti, con intervención de la fiscal Laura Mazzaferri, responsable de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.
La investigación apunta al delito de encubrimiento agravado, vinculado a un robo con armas, la falsificación y uso de una cédula verde y la supresión de la numeración registral de una camioneta hallada en una vivienda de Cariló. Uno de los detenidos, está acusado de haber usurpado esa propiedad, causa que ya fue elevada a juicio en el fuero provincial.
Durante las actuaciones, sobre uno de los detenidos se dictó prisión domiciliaria debido a una intervención quirúrgica programada, medida adoptada por razones de salud y bajo supervisión judicial.
La causa continúa en etapa de análisis, con nuevas medidas en evaluación y la incorporación de elementos secuestrados durante los allanamientos, que buscan esclarecer el circuito delictivo y determinar responsabilidades.