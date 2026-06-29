Una mujer de 28 años fue aprehendida luego de intentar sustraer prendas de vestir de un comercio ubicado sobre avenida Independencia al 1700.

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El hecho ocurrió en el local "Balbi", donde la sospechosa habría intentado llevarse una campera y un chaleco, cuyo valor total asciende a $116.500, sin abonarlos.

La maniobra fue advertida por el personal del comercio, que dio aviso a la Policía y puso a disposición las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento. Con esos elementos, efectivos de la Comisaría Primera intervinieron en el lugar y concretaron la aprehensión de la mujer.

Tras tomar intervención en el caso, la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Dr. De la Canale, dispuso la formación de una causa por hurto en grado de tentativa y ordenó el traslado de la imputada a la Unidad Penal N.º 50, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

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