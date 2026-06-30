Dos hombres de 27 y 41 años fueron aprehendidos por personal del Comando de Patrullas tras ser sorprendidos manipulando una motocicleta que había sido robada minutos antes en la zona de Bulevar Marítimo entre Belgrano y Rivadavia.

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El procedimiento se inició durante la noche, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de dos personas junto a una motocicleta Honda Navi blanca en Alberti y Santa Fe.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a los sospechosos intentando poner en marcha el rodado, que presentaba el faltante del tablero y del tambor de arranque, además del cableado expuesto, signos compatibles con una maniobra de sustracción.

Tras verificar los datos en el sistema policial, se confirmó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo por haber sido robada minutos antes. Posteriormente, el propietario del vehículo, un joven de 24 años, acreditó la titularidad del rodado.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, ambos fueron aprehendidos e imputados por el delito de robo de vehículo dejado en la vía pública. Además, se ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán mientras avanza la investigación.

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