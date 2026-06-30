Dos jóvenes de 18 y 17 años fueron aprehendidos durante un operativo preventivo realizado por personal de la Comisaría Tercera de Mar del Plata, luego de ser interceptados mientras circulaban en una motocicleta con pedido de secuestro activo. Además, al menor de edad le secuestraron un revólver calibre .22 con un cartucho en su interior.

Ads

Puede interesarte

El procedimiento se inició alrededor de las 22 del lunes, cuando el jefe de la dependencia, que realizaba recorridas de prevención, observó una motocicleta Honda Wave sin patente colocada y con faltantes de plásticos. Al advertir la actitud evasiva de sus ocupantes, solicitó apoyo y comenzó un seguimiento que culminó en una estación de servicio ubicada en la esquina de Vértiz y Talcahuano.

Al ser interceptados, el acompañante, de 17 años, descendió del rodado e intentó escapar corriendo, aunque fue alcanzado y reducido a pocos metros por los efectivos. Durante el cacheo preventivo, realizado en presencia de un testigo, los policías hallaron entre sus prendas un revólver calibre .22 con un cartucho alojado.

Posteriormente, al verificar la motocicleta en el sistema policial, se constató que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de robo agravado denunciado el pasado 13 de junio, con intervención de la misma Comisaría Tercera.

La fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mariana Baqueiro, dispuso la imputación del adolescente por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, ordenó su traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán y su posterior comparecencia ante la sede judicial.

Ads

En tanto, el conductor, de 18 años, fue imputado por el delito de encubrimiento. El fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N.º 44 de Batán mientras avanza la investigación.

Ads