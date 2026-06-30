Un hombre fue aprehendido durante la madrugada luego de intentar robar una camioneta estacionada en la zona de 12 de Octubre y Posadas. La maniobra fue advertida en tiempo real por operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que permitió una rápida intervención policial.

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Según informaron desde la Municipalidad, las cámaras de seguridad detectaron al sospechoso mientras merodeaba distintos vehículos estacionados. Minutos después, los operadores observaron cómo golpeó con un elemento contundente el vidrio de una camioneta Volkswagen Amarok con la intención de ingresar al habitáculo y sustraer pertenencias.

Tras el alerta emitido desde el COM, un móvil policial se dirigió al lugar e interceptó al sospechoso a pocos metros del vehículo. Al constatar los daños, los efectivos comprobaron que el vidrio de la camioneta había quedado astillado producto del intento de robo.

Durante la requisa, la Policía secuestró un arma blanca que llevaba el aprehendido, quien quedó a disposición de la Justicia.

Desde el Municipio destacaron que el monitoreo permanente del COM permite detectar hechos delictivos en tiempo real y coordinar una respuesta inmediata con las fuerzas de seguridad, fortaleciendo las tareas de prevención en distintos sectores de la ciudad.

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