Personal del GTO de la Comisaría Decimosegunda, con apoyo del Grupo GAD, el Grupo de Contención de Infantería y medios propios, llevó adelante un allanamiento y detención en una vivienda ubicada en San Lorenzo al 7000, en el marco de una investigación por lesiones leves en contexto de violencia de género.

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El operativo fue el resultado de aproximadamente un mes de tareas investigativas que permitieron establecer el paradero del imputado, quien fue detenido por disposición judicial.

La causa se inició el 27 de mayo, cuando la víctima denunció haber sido agredida por su ex pareja, lo que le provocó lesiones en el cuero cabelludo. Tras el hecho, recibió asistencia médica y solicitó medidas de protección.

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Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia ordenó el allanamiento y la detención del sospechoso, que se concretó en el domicilio señalado.

Finalmente, por disposición de la autoridad judicial interviniente, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal Nº44, desde donde será remitido a sede tribunalicia.

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